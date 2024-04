Manchester United wkrótce mogą czekać duże zmiany. The Telegraph prorokuje, że nowy współwłaściciel klubu sir Jim Ratcliffe chce tworzyć klub według swoich zasad już od lata.

Manchester United przed letnią metamorfozą

Manchester United wkrótce pod rządami sir Jima Racliffe’a może zmienić się nie do poznania. Nowy właściciel klubu z Old Trafford wykazuje dużą determinację związaną z planami na zmiany w klubie. Jego celem jest przywrócenie Czerwonych Diabłów na szczyt, gdzie ta ekipa znajdowała się w czasach, gdy była dowodzona przez sir Alexa Fergusona. The Telegraph informuje, że duża lista zawodników zostanie wystawiona na listę transferową. Tak naprawdę tylko trzech graczy może czuć spokój związany ze swoją przyszłością w klubie, przekonuje źródło.

Wpływ na duże zmiany kadrowe w klubie mają mieć ograniczenia finansowego fair-play. Zmiany personalne będą też następstwem tego, że Man Utd już od dłuższego czasu nie odegrał znaczącej roli w Lidze Mistrzów. Tym samym realny scenariusz zakłada, że Marcus Rashford czy Bruno Fernandes, będący dzisiaj filarami zespołu, mogę niebawem zmienić pracodawcę.

The Telegraph twierdzi, że tylko trzech graczy z obecnej kadry ekipy z Old Trafford może zostać ocalonych. Tym samym władze klubu wciąż liczą na takich piłkarzy jak: Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho czy Rasmus Hojlund. W tych zawodnikach pokładane są nadzieje i wiara, że mogą być to zawodnicy, kierujący przyszłością klubu.

Man Utd aktualnie plasuje się na szóstej pozycji w tabeli Premier League. Drużyna Erika ten Haga legitymuje się bilansem 54 oczek.

