Borussia Dortmund - PSG: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. W środę do rywalizacji o finał przystąpi kolejna para. Faworytem do awansu są paryżanie, ale gospodarze na pewno postawią im trudne warunki.

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Borussia Dortmund Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2024 16:30 .

Borussia – PSG, typy bukmacherskie

Paris Saint-Germain do półfinałowego dwumeczu przystąpi w roli wyraźnego faworyta. Paryżanie już w pierwszym meczu w Dortmundzie będą chcieli uzyskać wynik przybliżający ich do wielkiego finału. Goście z Francji dysponują również zespołem o zdecydowanie większym potencjale. Jeżeli zagrają na jego miarę, to powinni poradzić sobie w starciu z Borussią.

Borussia – PSG, ostatnie wyniki

Miejsce w półfinale Ligi Mistrzów jest ogromnym sukcesem dla Borussii Dortmund, jeżeli spojrzymy na wyniki osiągane przez nią w rozgrywkach Bundesligi. Drużyna prowadzona przez Edina Terzicia regularnie rozczarowywała swoich kibiców. Potwierdza to również dopiero piąte miejsce w ligowej tabeli. Z pięciu ostatnich ligowych meczów Borussia wygrała tylko dwa, zaliczyła jeden remis i doznała dwóch porażek. Jednej z nich w ostatnich weekend, kiedy na wyjeździe wysoko 1:4 uległa RB Lipsk.

Zdecydowanie lepiej Borussia spisywała się w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. W 1/8 finału uporała się z PSV Eindhoven, najpierw remisując na wyjeździe 1:1, a następnie wygrywając u siebie 2:0. W ćwierćfinale jej rywalem było z kolei Atletico Madryt. W pierwszym meczu w stolicy Hiszpanii BVB musiało uznać wyższość rywali (1:2), ale w rewanżu przed własną publicznością rozegrało świetne spotkanie i zasłużenie wygrało 4:2.

Paris Saint-Germain w tym sezonie zapisało na swoje konto kolejny mistrzowski tytuł. Na siedem kolejek przed zakończeniem sezonu paryżanie mają 22 punkty przewagi nad drugim w tabeli AS Monaco. Priorytetem dla drużyny Luisa Enrique stała się tym samym Liga Mistrzów. Wiosną francuska drużyna wyeliminowała dwóch przedstawicieli hiszpańskiej piłki. Najpierw okazała się lepsza od Realu Sociedad (2:0 u siebie, 2:1 na wyjeździe), a w ćwierćfinale uporała się z Barceloną (2:3 u siebie, 4:1 na wyjeździe). W ostatni weekend PSG tylko zremisowało w lidze 3:3 z Le Havre, ale na murawie zabrakło między innymi oszczędzanego Kyliana Mbappe.

Borussia – PSG, historia

Obie drużyny w europejskich pucharach mierzyły się do tej pory sześć razy, w tym czterokrotnie w Lidze Mistrzów. Borussia Dortmund ze zwycięstwa cieszyła się tylko raz (2:1 u siebie w lutym 2020 roku). Paryżanie na sowim koncie mają dwie wygrane, a trzy spotkania zakończyły się remisem. W tym miejscu warto podkreślić, że PSG nie wygrało żadnego z trzech meczów rozegranych w Dortmundzie.

Inne statystyki również przemawiają na korzyść Borussii przed środowym meczem. Drużyna z Dortmundu przegrała tylko 2 z 13 meczów u siebie przeciwko francuskim zespołom w europejskich pucharach. Z kolei PSG wygrało tylko 1 z 7 wyjazdowych meczów Ligi Mistrzów przeciwko drużynom z Niemiec.

Borussia – PSG, kursy bukmacherskie

Faworytem do awansu do finału jest PSG. Bukmacherzy dają również francuskiej drużynie nieco większe szanse na zwycięstwo w pierwszym meczu. Rozpatrując typ na wygraną PSG w Dortmundzie kurs w Superbet wynosi 2.45. Z kolei zastanawiając się nad typem na wygraną Borussii można liczyć na kurs 2.80.

Borussia – PSG, typ kibiców

Borussia – PSG, przewidywane składy

Borussia do środowego spotkania przystąpi bez kilku piłkarzy, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi. Na murawie nie zobaczymy między innymi Bensebainiego, Hallera czy Malena.

Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 2 Mateu Morey 6 Salih Özcan 8 Felix Nmecha 11 Marco Reus 17 Marius Wolf 18 Youssoufa Moukoko 25 Niklas Süle 30 Ole Pohlmann 33 Alexander Meyer 35 Marcel Lotka 38 Kjell Wätjen 43 Jamie Bynoe-Gittens 1 Keylor Navas 4 Manuel Ugarte 9 Goncalo Ramos 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 19 Kang-in Lee 21 Lucas Hernandez 23 Randal Kolo Muani 26 Nordi Mukiele 28 Carlos Soler 37 Milan Skriniar 41 Senny Mayulu

Borussia – PSG, transmisja meczu

Mecz BVB – PSG zaplanowany został na środę (1 maja) i rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja w telewizji będzie dostępna tylko na kanale Polsat Sport Premium 1. Natomiast za pośrednictwem internetu mecz można obejrzeć poprzez usługę CANAL+ online. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na promocję, która pozwala zaoszczędzić 240 zł przy wykupieniu od razu rocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports. Z oferty można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

