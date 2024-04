fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bernardo Silva, może zamienić FC Barcelonę na Manchester City

Manchester City stanie przed interesującym oknem transferowym. Do angielskiej ekipy nie tylko mogą trafić nowi gracze, ale niektórzy zawodnicy mogą też rozstać się z ekipą z Etihad Stadium. W kontekście przyszłości ciekawe prognozy rysują się przed jednym z reprezentantów Portugalii.

Fichajes.net podaje, że Manchester City podjął kroki związanie z przygotowanie drogi do odejścia Bernardo Silvy z kluby. W tym celu ma zostać obniżona klauzula odstępnego za zawodnika do 58 milionów euro. Mimo że Bernardo Silva wkrótce będzie miał 30 lat, to chętnych na jego usługi nie brakuje. W doniesieniach medialnych nie brakowało informacji, że Paris Saint-Germain chce mieć zawodnika u siebie. Jednym z kandydatów na transfer z udziałem piłkarza jest również FC Barcelona, która wykazała w przeszłości gotowości do konkretnych inwestycji w trakcie okna transferowego.

Transfer za duże pieniądze

Katalończycy w przypadku chęci pozyskania Bernardo Silvy muszą liczyć się z dużymi kosztami tego typu transakcji. Suma transferu wyniosłaby łącznie blisko 60 milionów euro. Ponadto można przypuszczać, że taki transfer byłby zawarty z kontraktem na trzy sezonu, co pod względem ekonomicznym byłoby dużym obciążeniem dla Barcy. Mimo wszystko w otoczeniu Katalończyków panuje przekonanie, że to może być dobre rozwiązanie.

88-krotny reprezentant Portugalii w tej kampanii wystąpił w 44 spotkaniach. Strzelił w nich 11 goli i zaliczył sześć asyst.

