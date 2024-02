Paris Saint-Germain przygotowuje się do rozstania z Kylianem Mbappe i rozgląda się za jego następcą. Trop prowadzi do Serie A i największych gwiazd.

fot. Imago/LaPresse Na zdjęciu: Victor Osimhen

Paris Saint-Germain szuka zawodnika, który zastąpi Kyliana Mbappe

Na radarze znajdują się Victor Osimhen i Rafael Leao

Zarówno jeden, jak i drugi mogą latem opuścić Serie A

PSG szuka we Włoszech. Gwiazdy opuszczą Serie A?

Paris Saint-Germain przygotowuje się do rozstania z Kylianem Mbappe, które wydaje się już nieuniknione. Latem wygasa kontrakt Francuza, który od dawna deklarował, że to jego ostatni sezon na Parc des Princes. Media sugerują, że jego przeprowadzka do Realu Madryt jest niemal przesądzona.

Paryżanie rozglądają się więc za nową gwiazdą, która wejdzie w buty Mbappe i stanie się liderem ofensywy. Trop prowadzi do Serie A, gdzie występuje dwóch ciekawych kandydatów – Victor Osimhen oraz Rafael Leao.

Snajper Napoli w minionym sezonie poprowadził swoją drużynę do tytułu, zostając przy tym królem strzelców ligi. Niedawno potwierdził, że podjął już decyzję dotyczącą przyszłości. Osimhen ma wówczas opuścić Neapol i trafić do nowego klubu.

Podobnie sytuacja ma się w przypadku Leao. Choć Portugalczyk nigdy nie naciskał na odejście z Milanu, jego czas na San Siro powoli dobiega końca. W jego kontrakcie zapisana jest klauzula wykupu na poziomie 175 milionów euro, choć Rossoneri z pewnością zaakceptują nieco niższą kwotę.

