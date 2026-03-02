Juventus w poniedziałek przygotował niespodziankę swoim kibicom. Stara Dama podpisała bowiem nowy kontrakt z Westonem McKenniego. Teraz Amerykanin jest zobowiązany umową do 30 czerwca 2030 roku.

Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Oficjalnie: Weston McKennie przedłużył kontrakt z Juventusem

Juventus znajduje się w kiepskiej dyspozycji. Podopieczni Luciano Spallettiego notują wyniki poniżej oczekiwań. W niedzielny wieczór Stara Dama podzieliła się punktami w hicie Serie A z AS Romą (3:3). Turyńczycy mają świadomość, że ich kadra nie jest wystarczająco dobra. Włoski szkoleniowiec musi często rotować składem i dokonywać niecodziennych wyborów. I to jest właśnie główny problem Bianconerich.

Tymczasem w poniedziałek dotarła bardzo dobra wiadomość z obozu Juventusu. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono kontynuowanie współpracy z Westonem McKenniem. Kontrakt reprezentant USA został bowiem przedłużony. Nowa umowa pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

Wielokrotnie kibice Juventusu mogli narzekać na boiskową postawę Westona McKenniego. Amerykanin jednak od miesięcy jest kluczowym zawodnikiem zespołu. Luciano Spalletti bardzo docenia wszechstronność Amerykanina, który w tym sezonie grał już zarówno na środku ataku jak i boku obrony. Nieprzypadkowa tak długo Stara Dama negocjowała z zawodnikiem.

Weston McKennie w obecnym sezonie rozegrał 38 spotkań w koszulce Juventusu. Statystyki reprezentanta USA są godne pochwały. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż osiem trafień, a także zaliczył siedem asyst.