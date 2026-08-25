Rafael Leao podjął ważną decyzję. Teraz ruch należy do Milanu

Rafael Leao może tego lata zmienić klub. Aston Villa rozpoczęła rozmowy w sprawie transferu Portugalczyka, który wcześniej odrzucił lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej.

fot. Mairo Cinquetti / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Wielki transfer coraz bliżej? Rafael Leao znalazł się w centrum uwagi

Rafael Leao znalazł się w centrum transferowych wydarzeń. Portugalczyk może w najbliższych dniach opuścić AC Milan, a jego usługami poważnie zainteresowała się Aston Villa. Klub z Birmingham ma prowadzić rozmowy z przedsstawicielem Serie A dotyczące warunków potencjalnej transakcji.

Jak informuje Gianluca Di Marzio na swojej stronie internetowej, na tym etapie strony negocjują przede wszystkim wysokość kwoty odstępnego. Rossoneri nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej sprzedaży swojej gwiazdy, ale sytuacja może rozwijać się bardzo szybko.

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Istotne jest również stanowisko samego zawodnika. Rafael Leao ma być otwarty na przeprowadzkę do Premier League, co znacząco zwiększa szanse na finalizację operacji. Jednocześnie dla Portugalczyka byłby to nowy rozdział w karierze i możliwość sprawdzenia się w jednej z najbardziej wymagających lig Europy.

.@acmilan, Leao mai così vicino all'addio: trattativa in corso con l'Aston Villahttps://t.co/6dfkgzID66 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 24, 2026

Co ciekawe, jeszcze niedawno przyszłość 27-latka mogła potoczyć się w zupełnie innym kierunku. Rafael Leao miał odrzucić lukratywną propozycję z Saudi Pro League. Skrzydłowy zdecydował się postawić na ambitny projekt sportowy w Europie, a zainteresowanie Aston Villi może idealnie wpisywać się w jego oczekiwania.

Reprezentant Portugalii ma za sobą solidny sezon w barwach Milanu. W poprzedniej kampanii Serie A zdobył dziewięć bramek w 29 spotkaniach, będąc najlepszym strzelcem Rossonerich w rozgrywkach ligowych.