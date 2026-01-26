Juventus podjął decyzję ws. przyszłości Spallettiego

Juventus jest bardzo zadowolony z pracy Luciano Spallettiego. Fabrizio Romano jest przekonany, że przyszłość włoskiego szkoleniowca jest już wyjaśniona, a oficjalne komunikaty to tylko kwestia czasu.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus chce przedłużyć kontrakt ze Spalletttim

Luciano Spalletti objął Juventus 30 października 2025 roku w trudnym momencie po niezbyt udanej kadencji Igora Tudora. Doświadczony szkoleniowiec jednak bardzo szybko zdołał odbudować Starą Damę i udowodnił, że znakomicie się sprawdza w tej roli. Choć Bianconeri zaliczyli kilka wpadek w ostatnim czasie, jak remis z Lecce i porażka z Cagliari, to jednak ich gra wyraźnie się poprawiła, czego dowodem jest niedzielne zwycięstwo z Napoli aż 3:0.

Spalletti podpisał kontrakt z Juventusem tylko do końca sezonu. Głównym celem szkoleniowca jest awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Obecnie Stara Dama jest piąta, a rywalizacja w tabeli zacięta. Jeśli zespół z Turynu utrzyma dobrą formę to nie powinien mieć problemów z osiągnięciem tego celu.

Już teraz pojawiają się pytania o przyszłość Luciano Spallettiego w Turynie. Zdaniem Fabrizio Romano jest już ona przesądzona. – Dojdzie do tego. Mówię o tym od tygodni na kanale i podkreślam: Spalletti przedłuży umowę z Juventusem. Zobaczymy, kiedy to nastąpi, opowiemy więcej o warunkach, ale wszystkie strony zmierzają w tym samym kierunku. Chcą kontynuować współpracę i powiedziałbym, że boisko potwierdza świetną pracę Luciano Spallettiego – zakomunikował znany ekspert.

Pod wodzą Spallettiego, Stara Dama poprawiła też znacznie swój bilans w Lidze Mistrzów. Na kolejkę przed końcem fazy ligowej jest pewna awansu do play-offów.

