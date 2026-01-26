Juventus może ich sprzedać. Liczba nazwisk rośnie

Juventus na tydzień przed końcem zimowego okna transferowego analizuje możliwe odejścia z zespołu. Klub nie musi sprzedawać, ale rozważa scenariusze, które mogą otworzyć drogę do wzmocnień, donosi Calciomercato.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus rozważa sprzedaż kilku zawodników

Juventus wchodzi w decydującą fazę mercato bez presji sprzedaży kluczowych piłkarzy. Priorytetem pozostaje sprowadzenie napastnika, jednak równolegle prowadzone są analizy dotyczące ewentualnych odejść. Każdy ruch ma być powiązany z nowym transferem lub jasno wyrażoną wolą zawodnika.

W defensywie pod lupą znaleźli się Federico Gatti i Daniele Rugani. Gatti, który po kontuzji stracił status pewnego podstawowego gracza, wzbudził zainteresowanie Milanu prowadzonego przez Massimiliano Allegriego. Juventus zaproponował wymianę z Samuele Riccim, lecz rozmowy utknęły w martwym punkcie. Temat jednak nie zniknął. Przy odpowiedniej ofercie zarówno klub, jak i sam zawodnik mogą rozważyć rozstanie. Podobna sytuacja dotyczy Ruganiego, którym w ostatnich tygodniach interesowała się Fiorentina.

Najpoważniejszym kandydatem do odejścia jest Joao Mario. Portugalczyk nie odnalazł się w Turynie i jeśli pojawi się oferta na poziomie dziewięciu lub dziesięciu milionów euro, Juventus może ją zaakceptować. Klub nie rozważa natomiast sprzedaży Khephrena Thurama, Manuela Locatellego ani Fabio Mirettiego. Uwagę przyciągają także Teun Koopmeiners i Filip Kostic. W przypadku Holendra problemem pozostaje cena, która musiałaby przekroczyć czterdzieści milionów euro, aby uniknąć straty finansowej. Kostic z kolei może po prostu wypełnić kontrakt do czerwca.

W ataku Juventus nie planuje odejść. Najbardziej delikatna jest sytuacja Dusana Vlahovicia, który po powrocie po kontuzji ma rozegrać ostatnie miesiące w klubie przed możliwym odejściem za darmo. Lois Openda pozostaje nie do ruszenia ze względów regulaminowych i finansowych, a Jonathan David wciąż cieszy się zaufaniem władz.

