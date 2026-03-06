Juventus pewny swego. Tyle będzie zarabiał Vlahović

16:03, 6. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Juventus chce zatrzymać Dusana Vlahovicia na dłużej w Turynie. Według informacji Matteo Moretto i Fabrizio Romano klub jest coraz bliżej porozumienia z serbskim napastnikiem.

Dusan Vlahovic
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Juventus i Vlahović rozmawiają o nowym kontrakcie

Dusan Vlahovic wciąż pozostaje jednym z najważniejszych tematów w Juventusie. Kontrakt napastnika wygasa w czerwcu. Dlatego klub rozpoczął rozmowy które mają doprowadzić do przedłużenia współpracy.

Według Matteo Moretto oraz Fabrizio Romano w ostatnich dniach odbyły się bezpośrednie rozmowy między stronami. Juventus chce przekonać zawodnika nową ofertą finansową. Klub planuje zaproponować pensję w wysokości od sześciu do siedmiu milionów euro za sezon.

Obecnie serbski napastnik zarabia około dwunastu milionów euro wraz z bonusami w ostatnim roku obowiązywania kontraktu. Mimo różnicy w proponowanych warunkach Juventus pozostaje optymistyczny w sprawie osiągnięcia porozumienia. Piłkarz nie uzgodnił jeszcze warunków z żadnym innym klubem.

W ostatnim czasie pojawił się także wątek Barcelony. Otoczenie piłkarza miało zaproponować jego kandydaturę katalońskiemu klubowi. Barcelona nie traktuje jednak Vlahovicia jako głównej opcji na przyszłego następcę Roberta Lewandowskiego.

Serb w tym sezonie miał również problemy zdrowotne. Po operacji w grudniu 2025 roku pauzował ponad trzy miesiące. Do tej pory rozegrał siedemnaście spotkań we wszystkich rozgrywkach w których zdobył sześć bramek oraz zanotował dwie asysty.

