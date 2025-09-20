Tudor stanął w obronie piłkarza Juventusu. Podkreślił, że krytyka była przesadzona

Igor Tudor przed spotkaniem z Hellasem Verona stanął w obronie piłkarza Juventusu. Szkoleniowiec Starej Damy na konferencji prasowej w samych superlatywach wypowiedział się o Lloydzie Kellym.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Igor Tudor: Lloyd Kelly nie zawsze był oceniany obiektywnie

Juventus pozytywnie wszedł w nowy sezon. Przede wszystkim kibice mogą być z zadowoleni z postawy Starej Damy, która ostatnio rozegrała dwa szalone mecze. W poprzedniej kolejce Serie A podopieczni Igora Tudora pokonali Inter Mediolan 4:3, a w Lidze Mistrzów zremisowali z Borussią Dortmund 4:4. Były to znakomite widowisko do oglądania dla fanów.

Przed sobotnim meczem z Hellasem Verona Igor Tudor postanowił stanąć w obronie piłkarza Juventusu. Szkoleniowiec na konferencji prasowej w ciepłych słowach wypowiedział się o Lloydzie Kellym. Chorwat uważa, że Anglik często był niesłusznie krytykowany. A warto podkreślić, że defensor bardzo często był pod ostrzałem kibiców.

– Kelly? Nie zawsze był oceniany obiektywnie, wielu spieszyło się, by go krytykować. Teraz ma na koncie dwie bramki, wydaje się być całkowicie innym zawodnikiem. Podkreślam przy tym, że od początku widziałem jego potencjał, więc dla mnie wcale się nie zmienił. Jest skromny i rzetelny, nie popełnia błędów. Do tego wciąż ma duże pole do rozwoju – powiedział Igor Tudor, cytowany przez serwis „JuvePoland”.

Lloyd Kelly dotychczas rozegrał 23 spotkania w koszulce Juventusu. W tym czasie angielski defensor zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.