Manuel Locatelli oficjalnie przedłużył kontrakt z Juventusem. Klub wydał komunikat w tej sprawie. Nowa umowa będzie obowiązywała do 2028 roku.

IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Manuel Locatelli oficjalnie przedłużył kontrakt z Juventusem

Nowa umowa włoskiego pomocnika będzie obowiązywała do 2028 roku

Niedawno zawodnik rozegrał swoje setne spotkanie w drużynie Bianconerich

Oficjalnie: Manuel Locatelli w Juventusie do 2028 roku

Manuel Locatelli trafił do Juventusu w 2021 roku, kiedy postanowił opuścić Sassuolo. Początkowo zawodnik przebywał na wypożyczeniu, zaś w 2023 roku Stara Dama wykupiła go za kwotę 30 milionów euro.

W czwartkowe popołudnie Juventus wydał oficjalny komunikat, w którym poinformowano o dojściu do porozumienia z Locatellim. Piłkarz podpisał nowy kontrakt, obowiązujący do 2028 roku. Do tej pory w drużynie Bianconerich zawodnik rozegrał 103 mecze, zdobył w nich 4 gole i zaliczył 8 asyst.

– Manuel Locatelli składa swój podpis pod przyszłością, wciąż czarno-białą. Przedłużenie kontraktu z Juventusem do 2028 roku jest oficjalne – poinformował Juventus.

