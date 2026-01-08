Juventus czeka na przełom w sprawie napastnika

Vlahović może wrócić szybciej po kontuzji
Juventus w ostatnich tygodniach radzi sobie bez Dusana Vlahovica, choć nie obyło się bez trudnych momentów. Zastępcy Serba długo nie potrafili dać zespołowi jakości w ataku. Przełom nastąpił dopiero w meczu z Sassuolo, gdy Jonathan David zanotował najlepszy występ w barwach Bianconerich.
Do momentu urazu mięśniowego w spotkaniu z Cagliari Vlahović był wyraźnym numerem jeden wśród napastników. Luciano Spalletti traktował go jako podstawowy punkt odniesienia w ofensywie. Kontuzja mocno skomplikowała te plany.
Serb doznał urazu pod koniec listopada i przeszedł zabieg chirurgiczny związany z uszkodzeniem ścięgna przywodziciela lewego uda. Początkowo zakładano przerwę bliższą trzem miesiącom, co oznaczało powrót dopiero w marcu. Taki scenariusz zaczyna się jednak zmieniać.
Jak informuje Tuttosport, rehabilitacja przebiega bardzo dobrze. W klubie narasta przekonanie, że zawodnik może być gotowy do gry już w ciągu miesiąca. Oznaczałoby to powrót szybszy o dwa lub trzy tygodnie względem pierwotnych prognoz.
Jeśli ten wariant się potwierdzi, realnym celem stanie się ligowe starcie z Interem zaplanowane na 15 lutego. Na razie to tylko hipoteza, ale postępy w rekonwalescencji są oceniane jako bardzo obiecujące.
Stan zdrowia Vlahovica ma też bezpośredni wpływ na rynek. W Continassie nie zamknięto drzwi przed sprowadzeniem nowego napastnika, choć nie jest to priorytet. Kluczowe będą najbliższe dni i kolejne badania po wyjeździe do Cagliari.
