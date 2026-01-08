Juventus czeka na przełom w sprawie napastnika

Juventus uważnie śledzi proces leczenia Dusana Vlahovica. Według Tuttosport jego powrót na boisko może nastąpić wcześniej, co ma wpływ nie tylko na plany sportowe, ale też na zimowy rynek transferowy.

Vlahović może wrócić szybciej po kontuzji

Juventus w ostatnich tygodniach radzi sobie bez Dusana Vlahovica, choć nie obyło się bez trudnych momentów. Zastępcy Serba długo nie potrafili dać zespołowi jakości w ataku. Przełom nastąpił dopiero w meczu z Sassuolo, gdy Jonathan David zanotował najlepszy występ w barwach Bianconerich.

Do momentu urazu mięśniowego w spotkaniu z Cagliari Vlahović był wyraźnym numerem jeden wśród napastników. Luciano Spalletti traktował go jako podstawowy punkt odniesienia w ofensywie. Kontuzja mocno skomplikowała te plany.

Serb doznał urazu pod koniec listopada i przeszedł zabieg chirurgiczny związany z uszkodzeniem ścięgna przywodziciela lewego uda. Początkowo zakładano przerwę bliższą trzem miesiącom, co oznaczało powrót dopiero w marcu. Taki scenariusz zaczyna się jednak zmieniać.

Jak informuje Tuttosport, rehabilitacja przebiega bardzo dobrze. W klubie narasta przekonanie, że zawodnik może być gotowy do gry już w ciągu miesiąca. Oznaczałoby to powrót szybszy o dwa lub trzy tygodnie względem pierwotnych prognoz.

Jeśli ten wariant się potwierdzi, realnym celem stanie się ligowe starcie z Interem zaplanowane na 15 lutego. Na razie to tylko hipoteza, ale postępy w rekonwalescencji są oceniane jako bardzo obiecujące.

Stan zdrowia Vlahovica ma też bezpośredni wpływ na rynek. W Continassie nie zamknięto drzwi przed sprowadzeniem nowego napastnika, choć nie jest to priorytet. Kluczowe będą najbliższe dni i kolejne badania po wyjeździe do Cagliari.

