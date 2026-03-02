Juventus czeka na powrót gwiazdy już od 100 dni. Jest coraz bliżej

Juventus od niemal stu dni musi radzić sobie bez Dusana Vlahovicia, który doznał poważnej kontuzji mięśniowej pod koniec listopada. Według "Tuttosport" powrót serbskiego napastnika jest już bardzo blisko.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti wyczekuje powroty Vlahovicia

Juventus stracił Dusana Vlahovicia 29 listopada w meczu z Cagliari na własnym stadionie. Napastnik doznał urazu przywodziciela lewej nogi o wysokim stopniu uszkodzenia. Od tamtej pory Bianconeri rozegrali 21 spotkań i zdobyli 40 bramek.

Tylko pięć trafień zanotował Jonathan David, który pozostaje bez gola od miesiąca. Jedną bramkę dołożył Lois Openda. W zespole wyraźnie brakuje klasycznej dziewiątki, a zimą działacze nie zdołali spełnić oczekiwań Luciano Spallettiego mimo prób sprowadzenia Donyella Malena.

Trener czeka na powrót Serba, który w połowie tygodnia ma rozpocząć treningi z drużyną. Trudno jednak oczekiwać, że znajdzie się w kadrze na sobotni mecz z Pisą. Celem uzgodnionym ze sztabem medycznym jest jego gotowość na wyjazdowe spotkanie w Udine zaplanowane na 14 marca.

Ponadto, Tuttosport informuje, że Juventus jest gotowy rozmawiać o przedłużeniu kontraktu wygasającego w czerwcu. Klub stawia jednak jasny warunek dotyczący obniżenia pensji do maksymalnie 6 milionów euro netto rocznie. W tym tygodniu podpis pod nową umową ma złożyć Weston McKennie, a władze będą także kontynuować rozmowy ze Spallettim w sprawie jego przyszłości.

