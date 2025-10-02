Inter wydał oficjalny komunikat. Gwiazdor wypadł na kilka tygodni

Marcus Thuram doznał urazu w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Slavii Praga. Inter poinformował, że francuski napastnik ma problem mięśniowy i jego sytuacja zostanie oceniona w przyszłym tygodniu.

Marcus Thuram

Thuram kontuzjowany. Inter potwierdził

Marcus Thuram nie dokończył spotkania Interu w Lidze Mistrzów ze Slavią Praga. Francuski napastnik został zmieniony w 67. minucie meczu po tym, jak poczuł ból w lewej nodze. Chwilę wcześniej rozegrał efektowną akcję, w której piętą podał do Bastoniego, a ten asystował przy golu Lautaro Martineza na 3:0. Zaraz po tej sytuacji zawodnik złapał się jednak za udo i poprosił o zmianę.

Na murawie zastąpił go Bonny, a Thuram próbował po spotkaniu uspokajać kibiców. – To drobiazg, nie sądzę, aby było to coś bardzo poważnego – powiedział w rozmowie ze Sky Sport. Również trener Cristian Chivu odniósł się do zdarzenia. – Mamy nadzieję, że to nic groźnego. Jutro przejdzie badania i wtedy będziemy wiedzieć więcej – podkreślił szkoleniowiec.

Inter w środę poinformował o wynikach testów medycznych. W oficjalnym komunikacie napisano: – Marcus Thuram w godzinach popołudniowych przeszedł badania kliniczne i obrazowe w Instytucie Humanitas w Rozzano. Badania wykazały przeciążenie mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze. Stan zawodnika zostanie ponownie oceniony w przyszłym tygodniu.

Oznacza to, że francuski napastnik na pewno nie wystąpi w najbliższym spotkaniu ligowym przeciwko Cremonese. Inter nie podał przewidywanego czasu absencji, ale urazy mięśnia dwugłowego zwykle wymagają kilku dni odpoczynku, a w poważniejszych przypadkach nawet kilku tygodni przerwy. Dla Nerazzurrich to poważna strata, bo Thuram jest jednym z kluczowych graczy ofensywy.

