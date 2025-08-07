Zieliński walczy o przyszłość w Interze. Kluczowy przełom!

12:36, 7. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sky Sport Italia

Piotr Zieliński w ostatnim czasie nie mógł trenować. Pomocnik wreszcie wrócił do zdrowia i może walczyć o miejsce w Interze Mediolan.

Piotr Zieliński
fot. Marco Canoniero Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński znów w treningu. Dobre wieści

Piotr Zieliński ma za sobą debiutancki sezon w Interze Mediolan, który nie był dla niego szczególnie udany. Miał problemy z wywalczeniem miejsca w składzie na stałe, a w dodatku mierzył się z kontuzjami. Z uwagi na uraz opuścił dwa mecze podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski, a także nie było mu dane wystąpić dla Nerrazzurich na niedawnych Klubowych Mistrzostwach Świata. Po fazie grupowej opuścił zespół i wrócił do Włoch, gdzie kontynuował rehabilitację.

Przyszłość Zielińskiego w pewnym momencie stanęła pod znakiem zapytania. Zmiana trenera mu nie sprzyjała, bowiem nie mógł pokazać się następcy Simone Inzaghiego. Media spekulowały o jego potencjalnym odejściu, gdyż nie miałby większych szans na regularną grę w ekipie wicemistrza Włoch.

Nareszcie w jego temacie nastały dobre wieści. Zieliński wyzdrowiał i wrócił do treningów z zespołem. Może więc powalczyć o swoją przyszłość w Interze, z którego nie chce odchodzić.

Sky Sport Italia ujawnia, że Zieliński powinien pojawić się na murawie podczas piątkowego sparingu z AS Monaco. Inter konsekwentnie przygotowuje się do nowego sezonu

W przypadku decyzji o sprzedaży, Zieliński mógłby kontynuować karierę w Premier League. Już wiele razy w przeszłości był łączony z tym kierunkiem. Tym razem na radarach ma go Tottenham.