Zieliński może trafić do Premier League! Inter otwarty na transfer

Piotr Zieliński łączony z Tottenhamem! Miałby zastąpić Maddisona

Piotr Zieliński latem ubiegłego roku zmienił klub wewnątrz Serie A. Po wygaśnięciu kontraktu z Napoli na zasadzie wolnego transferu dołączył do Interu Mediolan. Z Il Biscione podpisał kontrakt do czerwca 2028 roku, lecz przygodę w Mediolanie może zakończyć po zaledwie dwunastu miesiącach. Okazuje się, że reprezentant Polski przymierzany jest do klubu z Premier League.

Z informacji serwisu Interlive.it wynika, że Zieliński miałby zastąpić w Tottenhamie kontuzjowanego Jamesa Maddisona. Anglik podczas pożegnalnego meczu Heung-Min Sona doznał poważnej kontuzji. Tamtejsze media sugerują, że przerwa w grze pomocnika może potrwać kilka miesięcy. Część źródeł twierdzi nawet, że w tym sezonie nie zobaczymy go już na boisku.

Włoscy dziennikarze informują, że Zieliński został już zaoferowany Tottenhamowi. 31-latek to jednak tylko jedna z opcji, ponieważ w kontekście transferu do Kogutów wymienia się także takich graczy jak: Harvey Elliott, Eberechi Eze czy Jack Grealish.

Zieliński w pierwszym sezonie w barwach Interu Mediolan rozegrał 39 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył trzy asysty. Ze względu na swój wiek, a także dość duże wynagrodzenie zarząd Nerazzurrich ma być otwarty na sprzedaż Polaka za odpowiednią cenę.