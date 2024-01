IMAGO / Andrea Staccioli Na zdjęciu: Paulo Dybala

Dybala podziękował Mourinho za współpracę w Romie

Po serii fatalnych wyników AS Roma nie czekała do końca sezonu i postanowiła zwolnić Jose Mourinho w trybie natychmiastowym. Portugalczyka na stanowisku trenera Giallorossich do końca sezonu zastąpił Daniele De Rossi.

Paulo Dybala za sprawą mediów społecznościowych postanowił podziękować Mourinho za współpracę. – Dziękuję Mister, dziękuję za wszystko. Praca z Tobą była ogromną przyjemnością. Dziękuję za każdą pomoc i rady, które mi dałeś. Życzę Ci wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy – napisał Argentyńczyk.

Dybala strzelił 24 gole w 56 występach pod wodzą Mourinho w Romie, dołączając do Giallorossich na zasadzie wolnego transferu w 2022 roku, w drugim sezonie Portugalczyka na Stadio Olimpico.

