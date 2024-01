IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Barcelona szuka sposobów, by wyjść z kryzysu

Według mediów Gundogan lub De Jong mogą odejść z klubu

Pozwoli to wzmocnić zespół na innych pozycjach

Barcelona wystawi na sprzedaż De Jonga lub Gundogana

FC Barcelona przeżywa kolejny kryzys, który pogłębiła porażka 1:4 z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Chociaż zarząd w dalszym ciągu wspiera Xaviego Hernandeza, oczywistym jest, że Blaugrana będzie potrzebowała kilku zmian w składzie.

W związku równoległym kryzysem ekonomicznym, FC Barcelona będzie chciała pozbyć się jednego z kluczowych zawodników: Ilkaya Gundogana lub Frenkie de Jonga, aby przygotować się do wzmocnienia zespołu.

Wygląda na to, że Xavi i Deco dążą do grania w systemie 4-3-3, a co za tym idzie jeden z pomocników jest im zbędny. Sprzedaż kogoś z wyżej wymienionej dwójki pozwoliłaby Dumie Katalonii na pozyskanie dużych środków, aby wzmocnić inne formacje. Jest to scenariusz, który może zostać zrealizowany podczas letniego okienka transferowego.

Zobacz również: Poważne rozmowy wewnątrz Barcelony. Xavi i piłkarze omawiali problemy