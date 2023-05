AC Milan przekazał fatalne wieści, dotyczące Ismaela Bennacera. Defensywny pomocnik przeszedł operację kolana, przez co czeka go długa przerwa od gry.

PressFocus Na zdjęciu: Ismael Bennacer i Hirving Lozano

Ismael Bennacer zszedł z kontuzją w meczu przeciwko Interowi

Uraz uniemożliwia mu występ w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów

Okazuje się, że przerwa Algierczyka potrwa zdecydowanie dłużej

Isamel Bennacer przeszedł operację. Czeka go długa przerwa

W pierwszym meczu z Interem Isamel Bennacer doznał urazu i musiał opuścić boisko już w 18. minucie spotkania. Piłkarz wychodził ze stadionu o kulach, co prognozowało poważną kontuzję. Niestety te informacje potwierdził klub w oficjalnym komunikacie.

– Ismaël Bennacer przeszedł dziś rano w Lyonie operację prawego kolana. Naprawę uszkodzenia chrząstki z powodzeniem przeprowadził dr Bertrand Sonnery Cottet w obecności klubowego lekarza AC Milan, dr Stefano Mazzoniego. Czas rekonwalescencji szacuje się na co najmniej sześć miesięcy – przekazuje klub.

To pierwsza poważna kontuzja Bennacera w klubie, odkąd dołączył do Rossonerich cztery lata temu. Od tego czasu jest ważnym zawodnikiem Milanu, a niedawno został nagrodzony nową umową, która ma zatrzymać go w Mediolanie do lata 2027 roku.

