Dramat reprezentanta Włoch. Poważna kontuzja i kilkumiesięczna przerwa w grze

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Gianluca Scamacca

Scamacca zerwał więzadła krzyżowe w kolanie

Gianluca Scamacca doznał poważnej kontuzji kolana podczas wczorajszego meczu towarzyskiego przeciwko Parmie, który zakończył się porażką Atalanty Bergamo 1:4. Zgodnie z informacjami podanymi przez “Sky Sport”, pierwsze badania potwierdziły najgorsze obawy. 23-letni zawodnik zerwał więzadło krzyżowe przednie, uszkodził łąkotkę oraz więzadło poboczne kolana lewego. Piłkarz reprezentacji Włoch został przewieziony do Rzymu, gdzie w klinice Villa Stuart profesor Marani przeprowadzi operację. Prognozy przewidują bardzo długą przerwę od gry. Mówi się o minimum siedmiu miesiącach przerwy, zatem Scamacca na boisko wróci w przyszłym roku.

Kontuzja Scamakki wyglądała bardzo poważnie już od pierwszych chwil. W trakcie próby przyjęcia piłki z lewej strony w polu karnym przeciwnika, jego lewe kolano nagle ugięło się pod nim, co spowodowało natychmiastowy upadek na murawę. Scamacca opuścił boisko z widocznym bólem, nie będąc w stanie stanąć na lewej nodze, a jego miejsce na boisku zajął Belg, De Ketelaere.

Kontuzja Scamacci to ogromny cios dla Atalanty, która latem 2023 roku sprowadziła go z West Hamu za ponad 25 milionów euro. W ostatnim sezonie, podczas którego La Dea triumfowała w Lidze Europy i zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów, a także dotarła do finału Pucharu Włoch przegranego z Juventusem, Scamacca odegrał kluczową rolę. Zawodnik zdobył 19 goli i zanotował 8 asyst w 44 meczach, będąc jednym z filarów ofensywy drużyny z Bergamo.

