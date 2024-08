Juventus wycenił Milika. “Zainteresowanie było raczej umiarkowane”

Juventus przygotowuje się na powrót Arka Milika na boisko po kontuzji łąkotki, której doznał tuż przed Euro 2024. Polak, który wkracza w swoją trzecią kampanię w barwach Starej Damy, wraca do pełni sił i wkrótce dołączy do drużyny, jednak jego przyszłość w klubie pozostaje niepewna, informuje "Calciomercato".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik prawdopodobnie opuści latem Juventus

Arkadiusz Milik znajduje się w trudnym położeniu, ponieważ Juventus rozważa poszukiwania nowego “vice Vlahovicia” na rynku transferowym. Pomimo że nie jest to obecnie priorytetem klubu, możliwość zmiany na tej pozycji wciąż pozostaje otwarta. Jeśli pojawią się odpowiednie warunki finansowe i czasowe, Juventus nie wyklucza dokonania zmian w ataku. reprezentant Polski musi zatem stawić czoła niepewności co do swojej roli w zespole.

Milik, mimo braku udziału w zgrupowaniu w Niemczech z powodów zdrowotnych, nie związanych z transferem, jest gotowy do pracy i nawiązał już kontakt z nowym trenerem Thiago Mottą oraz jego sztabem. Klub czekał na pełne odzyskanie sprawności przez zawodnika, aby podjąć decyzję co do jego przyszłości. Juventus jest otwarty na propozycje dotyczące sprzedaży Milika, oczekując kwoty około 10 milionów euro. Dotychczasowe zainteresowanie było raczej umiarkowane, ale przewiduje się, że w najbliższych dniach kontakty w tej sprawie mogą się zintensyfikować, donosi “Calciomercato”.

Gdzie może trafić Arek Milik? To pytanie nie jest łatwe do rozstrzygnięcia. Zainteresowanie polskim napastnikiem wykazywały kluby z Turcji, w tym Besiktas, który jednak ostatecznie skupił się na Immobile. We Francji, gdzie Milik już wcześniej grał w barwach Marsylii, również rozważają jego kandydaturę, choć nie jest to nic konkretnego. Kontrakt Milika z Juventusem wygasa dopiero w 2026 roku i wydaje się, że opcja wypożyczenia jest bardziej realna dla potencjalnych kupców. Tymczasem Stara Dama jest skłonna rozważyć jego odejście tylko wtedy, gdy Polak definitywnie opuści klub.

