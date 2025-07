Znany trener chce pracować z reprezentacją Polski. W CV Benfica i Leverkusen

Roger Schmidt jest jednym z kandydatów do przejęcia schedy po Michale Probierzu w reprezentacji Polski - informuje serwis Meczyki.pl. Niemiecki szkoleniowiec zgłosił swoją kandydaturę do PZPN-u.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Roger Schmidt zgłosił chęć pracy z reprezentacją Polski

Cezary Kulesza został wybrany prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej na drugą kadencję. Teraz jego najważniejszym zadaniem będzie znaleźć nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Od 12 czerwca Biało-Czerwoni pozostają bez trenera, bowiem do dymisji podał się Michał Probierz. Jeszcze do niedawna faworytem na to stanowisko był Maciej Skorża, lecz finalnie odrzucił ofertę PZPN-u.

Z reprezentacją pracować nie będzie także Kosta Runjaić. Niemiecki szkoleniowiec, choć przewijał się w gronie kandydatów, postanowił związać się nowym kontraktem z Udinese. Niespodziewanie do federacji zgłosił się rodak byłego opiekuna Legii Warszawa. Jak przekazał serwis Meczyki.pl, chęć do pracy z polską reprezentacją wyraził Roger Schmidt, czyli były trener Benfiki, PSV czy Bayeru Leverkusen.

– Bardzo ciekawa kandydatura pojawiła się na skrzynce mailowej Polskiego Związku Piłki Nożnej. Roger Schmidt ma być zainteresowany – nie tak jak Gareth Southgate – objęciem reprezentacji Polski. Z powodzeniem prowadził Benfikę, z którą zdobył mistrzostwo Portugalii. Był też w PSV Eindhoven i Red Bull Salzburg – powiedział Tomasz Włodarczyk w programie „Okno Transferowe” na kanale Meczyki.pl.

Roger Schmidt od blisko roku pozostaje bez pracy. Ostatnim klubem, który prowadził była Benfica, z którą sięgnął po mistrzostwo w sezonie 2022/2023. Sukcesy odnosił także z RB Salzburg, z którym został mistrzem Austrii oraz z PSV Eindhoven, gdzie zdobył m.in. Puchar Holandii. W latach 2014-2017 odpowiadał za wyniki topowego klubu z Bundesligi – Bayeru Leverksuen.