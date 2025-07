Polki czekają na pierwszy mecz Euro 2025. Statystyki są bezlitosne

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Adriana Achcinska, Ewa Pajor

Polki nigdy nie wygrały z Niemkami

Debiut na mistrzostwach Europy kobiet będzie dla reprezentacji Polski prawdziwym wyzwaniem. Już w pierwszym meczu podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Niemkami – ośmiokrotnymi mistrzyniami Starego Kontynentu, dwukrotnymi mistrzyniami świata i złotymi medalistkami olimpijskimi z Rio. Spotkanie odbędzie się 4 lipca w szwajcarskim Sankt Gallen.

Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Polki grały z Niemkami sześciokrotnie i ani razu nie zdołały wywalczyć choćby remisu. Bilans bramek? Trzy strzelone, aż dwadzieścia osiem straconych. Ostatnie mecze – rozegrane w 2024 roku w Lidze Narodów – również nie były udane. Choć Biało-Czerwone potrafiły prowadzić lub długo utrzymywać remis, końcówki należały do rywalek. W Gdyni skończyło się 1:3, a w Rostoku 1:4.

To tylko początek trudnej drogi. Polska trafiła do grupy z Niemkami, Szwedkami i Dunkami – reprezentacjami, które w historii mistrzostw Europy zdobyły łącznie siedemnaście medali. Od 1999 roku nie było turnieju mistrzowskiego, którego przynajmniej jedna z tych drużyn nie zakończyłaby w półfinale.

Dodatkowym sygnałem ostrzegawczym jest fakt, że nawet jeśli zdarzały się im słabsze momenty, to i tak pozostają w gronie ścisłych faworytek. Niemki zawiodły na mundialu w 2023 roku, ale wcześniej dotarły do finału Euro. Szwedki sięgnęły po brąz na tym samym turnieju, a Dunki, choć ostatnio mniej regularne, to nadal są groźne.

