ANP / Alamy Na zdjęciu: Matteo Ruggeri

Matteo Ruggeri bardzo blisko Atletico Madryt

Atletico Madryt podczas trwającego letniego okienka transferowego postawiło sobie za główny cel sprowadzenie nowego lewego obrońcy. W ostatnich tygodniach z przenosinami do ekipy Los Rojiblancos byli łączeni Theo Hernandez (AC Milan), Andrew Robertson (Liverpool) czy Lucas Digne (Aston Villa). Ostatecznie żaden z tych zawodników nie dołączy jednak do stołecznego zespołu, ponieważ o krok od przenosin na Estadio Metropolitano jest inny boczny defensor.

Mowa o Matteo Ruggerim, który na co dzień występuje w barwach Atalanty Bergamo. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, młodzieżowy reprezentant Włoch zostanie nowym piłkarzem Atletico Madryt. Słynny dziennikarz napisał swoje słynne „here we go”, co zazwyczaj oznacza, że transfer jest na ostatniej prostej. 22-letni wahadłowy lada moment przejdzie testy medyczne, po których podpisze kontrakt. Kwota tej transakcji wyniesie 20 milionów euro.

Mierzący 187 centymetrów zawodnik niemal całą dotychczasową karierę spędził w Atalancie Bergamo, z wyłączeniem kampanii 2021/2022, kiedy przebywał na wypożyczeniu w Salernitanie. W minionym sezonie lewy obrońca rozegrał 38 meczów i zaliczył 3 asysty. Teraz boczny defensor najprawdopodobniej będzie rozwijał się piłkarsko pod wodzą Diego Simeone. Jeśli zaplanowane na najbliższe dni badania medyczne Matteo Ruggeriego wypadną pomyślnie, to piłkarz parafuje długoterminową umowę z hiszpańskim klubem.