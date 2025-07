Barcelona planuje letnią wyprzedaż! Cel to 140 milionów euro

FC Barcelona planuje latem pozbyć się aż trzech kluczowych zawodników. Według „Fichajes”, klub chce w ten sposób uzyskać 140 milionów euro na transfery, a także by dostosować się do wymogów finansowego fair play.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Fermin, Araujo i Ter Stegen mogą opuścić FC Barcelonę

FC Barcelona przygotowuje grunt pod letnią rewolucję kadrową. Jak donosi „Fichajes”, klub zamierza sprzedać Fermina Lopeza, Ronalda Araujo oraz Marc-Andre ter Stegena. Całkowity planowany dochód z tych operacji to 140 milionów euro – środki, które mają umożliwić pozyskanie nowych zawodników pasujących do wizji Hansiego Flicka.

Największym potencjalnym zyskiem ma być sprzedaż Fermina Lopeza. 21-latek był jednym z objawień minionego sezonu i znalazł się na celowniku topowych europejskich drużyn. Choć dla Barcelony to bolesna decyzja, a Flick chciałby go zatrzymać, to klub rozważy oferty w okolicach 80 milionów euro. Pozyskane środki miałyby pomóc w sfinalizowaniu transferu Nico Williamsa.

Również przyszłość Ronalda Araujo stoi pod znakiem zapytania. Urugwajczyk wciąż nie odzyskał formy sprzed kontuzji, a jego nierówne występy skłaniają władze sportowe do otwartości na oferty. Kwota 40 milionów euro mogłaby wystarczyć, by klub zgodził się na transfer i zainwestował w stabilniejszego defensora.

Zaskoczeniem może być decyzja dotycząca Ter Stegena. Niemiecki bramkarz od lat uchodził za filar drużyny, ale ze względu na wiek oraz pojawienie się Joana Garcii, Blaugrana rozważa sprzedaż także jego. Możliwy zarobek? Około 20 milionów euro.

Barcelona chce dzięki tym decyzjom nie tylko zyskać fundusze, ale też odmłodzić zespół i dostosować kadrę do oczekiwań Hansiego Flicka. Niemiec otrzyma większy wpływ na budowę drużyny, która ma być bardziej dynamiczna, nowoczesna i konkurencyjna na wszystkich frontach.

