Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Hakan Calhanoglu na radarze Manchesteru United

Manchester United ma za sobą kompromitujący sezon. Podopieczni Rubena Amorima zawiedli na całej linii, zajmując odległe miejsce w rozgrywkach Premier League i przegrywając w finale Ligi Europy. Niezwykle interesująco zapowiada się lato na Old Trafford. Czerwone Diabły będą chciały poważnie wzmocnić swój zespół, aby poprawić sytuację w nadchodzącej kampanii.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje „Orazio Accomando”. Otóż Czerwone Diabły chcą pozyskać finalistę ubiegłej edycji Ligi Mistrzów. W ich kręgu zainteresowań znalazł się Hakan Calhanoglu z Interem Mediolan. Turek znajduje się w trudnej sytuacji i wkrótce może opuścić szeregi wicemistrza Italii.

Wspomniane źródło zaznacza, że Manchester United złożył już nawet zapytanie do Interu Mediolan o Hakana Calhanoglu. Czerwone Diabły będą musiały sięgnąć głęboko do portfela. Otóż turecki pomocnik jest wyceniany na 40 milionów euro. Czas pokaże, czy faktycznie 31-latek wyląduje na Old Trafford.

Hakan Calhanoglu w minionym sezonie rozegrał 47 spotkań w koszulce Interu Mediolan. W tym czasie reprezentant Turcji zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 11 trafień, a także osiem asyst.