Arsenal blisko transferu napastnika. W grze blisko 50 mln euro

Arsenal planuje latem pozyskać nowego napastnika. Na liście życzeń Mikela Artety znalazł się Ademola Lookman z Atalanty Bergamo i jest bliski powrotu do Premier League - podaje "Football Insider".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ademola Lookman na celowniku Arsenalu

Arsenal wciąż nie ogłosił żadnego transferu przed startem sezonu 2025/26, mimo wcześniejszych zapowiedzi o sprowadzeniu głośnych nazwisk. Na liście życzeń Mikela Artety znajdowali się m.in. Rodrygo z Realu Madryt, Nico Williams z Athletiku Bilbao czy Viktor Gyokeres ze Sportingu. Teraz uwaga Kanonierów koncentruje się na Ademoli Lookmanie z Atalanty Bergamo.

Według najnowszych informacji, wicemistrzowie Anglii wznowili negocjacje z klubem z Serie A w sprawie transferu reprezentanta Nigerii. Cena wywoławcza ustalona przez Atalantę to około 50 milionów euro plus ewentualne bonusy. Dla trzeciej drużyny ostatniego sezonu Serie A byłby to znakomity zarobek, biorąc pod uwagę, że Lookman dołączył w 2022 roku za zaledwie 11 milionów euro z RB Lipsk.

Lookman ma już doświadczenie w Premier League. Wcześniej występował w barwach Evertonu, Fulham oraz Leicester City. Po znakomitym sezonie w Atalancie, w którym zdobył 20 bramek i zanotował siedem asyst w 40 meczach na wszystkich frontach, 26-latek jest gotowy na powrót na angielskie boiska. Szczególnie imponująca była jego forma w końcówce sezonu.

Zainteresowanie Lookmanem wykazuje również Liverpool, jednak to Arsenal uchodzi za faworyta do pozyskania dynamicznego napastnika. Kanonierzy intensywnie poszukują snajpera, który pozwoli jego drużynie skutecznie rywalizować z Manchesterem City i Liverpoolem w walce o mistrzostwo Anglii, a także zrobić kolejny krok w europejskich pucharach.