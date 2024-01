Imago / Marco Canoniero Na zdjęciu: Domenico Berardi

Domenico Berardi będzie pauzował kilka miesięcy

Sassuolo do końca sezonu będzie musiało sobie radzić bez kluczowego piłkarza. Domenico Berardi podczas środowego treningu doznał urazu łąkotki przyśrodkowej. 29-latek przejdzie jeszcze dziś operację, po której będzie pauzował przez kilka miesięcy. Dla legendy “Neroverdi” to może być koniec sezonu.

⚠️ Domenico #Berardi odniósł poważną kontuzję lewego kolana podczas wczorajszego treningu: z uwagi na uraz łąkotki przyśrodkowej konieczna jest operacja, która zostanie przeprowadzona jeszcze dzisiaj. Piłkarz wypada z gry na minimum kilka miesięcy. Kolejne ciężary #Sassuolo… pic.twitter.com/1ZQS6PMdet — Marcin Nowomiejski (@mnowo8) January 26, 2024

Berardi jest wychowankiem zespołu z Mapei Stadium. We Włoszech ma status króla własnego podwórka. Skrzydłowy miał kilka szans na transfer do większego klubu, lecz za każdym razem decydował się pozostać w Sassuolo. Choć w latach 2013-2015 jego kartę posiadał Juventus, to przez ten czas był wypożyczony do “zielono-czarnych”.

29-letni piłkarz mimo słabszej formy zespołu wyróżnia się na tle kolegów. Berardi zagrał w 16 meczach, w których strzelił 9 bramek, a do tego zaliczył 3 asysty.