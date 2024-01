Juventus już w najbliższą niedzielę w hicie ligi włoskiej zmierzy się z Interem Mediolan. Niewykluczone, że to spotkanie zdecyduje o tym, kto sięgnie po mistrzostwo Serie A. Tymczasem optymistyczne wieści napłynęły z obozu klubu z Turynu.

fot. Imago / Matteo Gribaudi Na zdjęciu: Federico Chiesa

Arcyciekawie zapowiada się spotkanie 23. kolejki Serie A z udziałem Interu i Juventusu

La Gazzetta dello Sport przekonuje, że w szeregach Bianconerich dwóch graczy będzie do dyspozycji Massimiliano Allegriego

Spotkanie zaplanowane jest na 4 lutego o godzinie 20:45

Chiesa i Rabiot mają być gotowi na mecz z Interem

Juventus w trakcie minionego weekendu potknął się w starciu z Empoli. Jednocześnie ekipa z Turynu do Derby d’Italia podejdzie, mając punkt straty do Nerazzurrich. Tymczasem według wieści La Gazzetta dello Sport w niedzielnym spotkaniu do dyspozycji Massimiliano Allegriego mają być kluczowi gracz. Mowa o Adrienie Rabiot i Federico Chiesie.

Trener Starej Damy będzie musiał zatem zdecydować, czy zaryzykować wystawienie jednej lub obu powracających gwiazd w niedzielnym meczu z 19-krotnym mistrzem Włoch. Przeprowadzka Moise Keana do Atletico Madryt jeszcze bardziej ograniczyła jego możliwości w ataku, co sprawia, że ​​powrót Chiesy jest szczególnie ważny.