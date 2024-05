Kingsley Coman ciężko pracuje, żeby zdążyć wyleczyć się przed startem Mistrzostw Europy 2024 - podaje Fabrizio Romano. Francuski skrzydłowy może być gotowy już na potencjalny finał Ligi Mistrzów, jeżeli Bayern Monachium do niego ostatecznie awansuje.

PressFocus Na zdjęciu: Kingsley Coman

Kingsley Coman zagra na Mistrzostwach Europy?

Kingsley Coman nie jest do dyspozycji Thomasa Tuchela od 13 kwietnia, kiedy doznał urazu przywodziciela w meczu Bayernu Monachium z FC Koeln (2:0) w ramach 29. kolejki Bundesligi. 27-letni skrzydłowy ciężko pracuje, aby jak najszybciej wrócić do gry, a dzisiaj odbył trening biegowy. 55-krotny reprezentant Francji robi wszystko, co w jego mocy, żeby zdążyć wyleczyć się przed początkiem Mistrzostw Europy 2024.

Przypomnijmy, że turniej w Niemczech startuje 14 czerwca. Niewykluczone, że Kingsley Coman wykuruje się już przed finałem Ligi Mistrzów, w którym może zagrać Bayern Monachium. Spotkanie na Wembley zaplanowano na 1 czerwca. Warto nadmienić, że klub ze stolicy Bawarii w pierwszym meczu na Allianz Arenie zremisował 2:2 z Realem Madryt. Rewanż na Santiago Bernabeu odbędzie się w najbliższą środę (8 maja).

Francuski zawodnik najprawdopodobniej znajdzie się w kadrze powołanej przez Didiera Deschampsa na zbliżające się wielkimi krokami EURO, o ile będzie zdrowy. Kingsley Coman w koszulce drużyny narodowej strzelił 8 bramek, a w 2021 roku z reprezentacją Trójkolorowych sięgnął po Ligę Narodów.