Ciro Immobile przeszedł kolejne badania w związku z niedawno odniesioną kontuzją, które wykluczyły poważny uraz gwiazdora Lazio Rzym. Według Di Marzio napastnik wróci do gry po przerwie reprezentacyjnej.

IMAGO / Colin Poultney Na zdjęciu: Ciro Immobile

Immobile doznał lekkiego urazu w meczu z Torino

Szczegółowe badania wykluczyły jednak uszkodzenie mięśnia

Napastnik wkrótce wróci do gry

Uraz Immobile niegroźny

Ciro Immobile opuścił plac gry już na początku wygranego 2:0 meczu Lazio z Torino rozegranego pod koniec września skarżąc się na problemy mięśniowe. Od tego momentu napastnik był oszczędzany i grał mało, choć wystąpił w starciu Ligi Mistrzów z Celtikiem Glasgow.

Ostatecznie w związku z podejrzeniem urazu mięśniowego, Immobile przeszedł kolejne badania, które miały ocenić jego stan zdrowia. Wyniki jednak okazały się bardzo pozytywne zarówno dla Lazio, jak i samego zawodnika.

Testy wykluczyły jakiekolwiek uszkodzenie mięśnia uda. Według Di Marzio Immobile już przygotowuje się do powrotu do gry i zaraz po przerwie reprezentacyjnej będzie gotowy, by zagrać w wyjazdowym meczu Lazio z Sassuolo.

Zobacz również: Trener Napoli otrzyma drugą szansę. Może spać spokojnie