Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alex Sandro i Danilo

Kontrakt Alexa Sandro z Juventusem wygasa 30 czerwca 2024 roku

Lewy obrońca najprawdopodobniej nie otrzyma propozycji nowej umowy

40-krotny reprezentant Brazylii zabrał głos nt. swojej przyszłości

Alex Sandro o odejściu z Juventusu. “Spędziłem tutaj wspaniałe chwile”

Kontrakt Alexa Sandro z Juventusem kończy się 30 czerwca 2024 roku i wszystko wskazuje na to, że umowa między stronami nie zostanie przedłużona. 33-letni lewy obrońca występuje w Turynie od 2015 roku, kiedy to trafił do drużyny Bianconerich za 28 milionów euro z FC Porto.

– Trudno będzie pożegnać się z Juventusem, kocham ten klub i spędziłem tutaj wspaniałe chwile – powiedział Alex Sandro w rozmowie z oficjalnym kanałem Serie A, cytowany przez Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz dodał, że odejście bocznego defensora z Juve jest nieuchronne.

Alex Sandro podczas obecnego sezonu rozegrał 15 meczów. Nie wiadomo, gdzie 40-krotny reprezentant Brazylii będzie kontynuował karierę.