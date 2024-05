Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Alphonso Davies i Leny Yoro nie trafią do Realu Madryt

Real Madryt w najbliższych tygodniach powinien ogłosić pierwszy letni transfer. Do stolicy Hiszpanii z całą pewnością zawita Kylian Mbappe, który niedawno oficjalnie poinformował o odejściu z Paris Saint-Germain. Poza francuską gwiazdą Królewscy mieli w planach jeszcze dwa duże transfery. Przez ostatnie miesiące głośno mówiło się o chęci sprowadzenia na Santiago Bernabeu dwóch obrońców. Linię defensywną mieli wzmocnić Alphonso Davies oraz Leny Yoro. Jak przekazał portal COPE w Madrycie nastąpił jednak dość duży zwrot akcji.

Z informacji przekazanych przez COPE jasno wynika, że Real Madryt zrezygnował z transferu obrońcy Bayernu Monachium i OSC Lille. Kanadyjczyk do La Liga ma trafić, aczkolwiek dopiero w 2025 roku, gdy umowa z Bawarczykami dobiegnie końca. Z kolei Francuz został wyceniony przez klub na ok. 50 milionów euro, co zdaniem Los Blancos jest zbyt dużą kwotą.

Choć linia defensywna w zespole Carlo Ancelottiego wymaga wzmocnień to brak transferu Daviesa i Yoro nie oznacza, że do klubu nie trafią inni zawodnicy. Real Madryt ma zamiar dać szanse wychowankom, którzy w tym sezonie przebywają na wypożyczeniach. Mowa tutaj o Rafie Marinie oraz Miguelu Guttierezie. 21-letni Marin w barwach Alaves zagrał w 32 meczach w lidze, zaś Guttierez jest ważnym zawodnikiem Girony, dla której strzelił 2 bramki i zaliczył 8 asyst w 39 meczach.