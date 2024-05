Chwicza Kwaracchelia jest łączony z hitowym transferem do Paris Saint-Germain. Agent Gruzina nie wyklucza, że tego lata opuści on szeregi Napoli - informuje "La Gazzetta dello Sport".

fot. Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Chwicza Kwaracchelia

Kwaracchelia pożegna się z Napoli?

Paris Saint-Germain wytypowało Chwiczę Kwaracchelię jako wymarzonego następcę Kyliana Mbappe. Gwiazdor paryskiej ekipy żegna się z Parc des Princes i latem zasili szeregi Realu Madryt. Spośród wielu kandydatów, to Gruzin wywołał na włodarzach mistrza Francji najlepsze wrażenie. Media sugerują, że PSG podejmie dość konkretną próbę sprowadzenia go do siebie.

Kwaracchelia to obok Victora Osimhena najbardziej rozchwytywany piłkarz Napoli. Aurelio De Laurentiis nie chce w trakcie jednego okienka stracić swoich dwóch liderów. Odejście Osimhena jest przesądzone, więc władze włoskiego klubu chcą zrobić wszystko, aby zatrzymać chociaż skrzydłowego. Plan zakłada podpisanie z nim nowej umowy, w której zawarta zostanie klauzula wykupu.

Paryżanie planują zaoferować za Kwaracchelię 80 milionów euro plus wypożyczenie Randala Kolo Muaniego. Nie wiadomo w tej chwili, z jaką reakcją Napoli spotka się ewentualna propozycja transferu.

Przeprowadzki nie wyklucza agent reprezentanta Gruzji, który zaznacza, że jest jeszcze czas na podjęcie ostatecznej decyzji. Klub i zawodnik mają wspólnie podjąć decyzję, która będzie najkorzystniejsza dla wszystkich stron.

– Nie spieszymy się z podjęciem decyzji. Transfer będzie możliwy, jeśli pojawi się oferta, która okaże się satysfakcjonująca dla klubu i piłkarza, a De Laurentiis nie będzie jej przeciwny. Decyzja zostanie podjęta wyłącznie po uzgodnieniu tej kwestii – przekazał Mamuka Jugeli na łamach “La Gazzetta dello Sport”.

