Juventus przerwał chude lata bez trofeum! Stara Dama zwycięzcą Pucharu Włoch [WIDEO]

Juventus triumfatorem Pucharu Włoch, przesądził gol Vlahovicia

Juventus oraz Atalanta to dwie najlepsze drużyny tegorocznych rozgrywek o Puchar Włoch. W wielkim finale na Stadio Olimpico w Rzymie obie drużyny stanęły do rywalizacji o długo wyczekiwane trofeum. Dla obu ekip była to powtórka z finału w 2021 roku. Ostatecznie po golu Dusana Vlahovicia w 4. minucie gry, lepszy okazał się Juventus, który może świętować pierwsze od trzech lat trofeum.

Zdecydowanie lepiej mecz rozpoczęli podopieczni Maxa Allegriego. Już w pierwszych minutach wykorzystali błąd w ustawieniu rywali i usypiając czujność Atalanty, przeprowadzili szybką akcję, po której padła bramka. Stara Dama uniknęła pułapki ofsajdowej, bowiem linię spalonego złamał obrońca La Dei. Piłka po podaniu Andrei Cambiaso znalazła się pod nogami Vlahovicia, a Serb w indywidualnym rajdzie wykończył akcję efektownym strzałem.

Reszta pierwszej połowy przebiegała pod dyktando Juventusu, który lekko cofnął się na własną połowę i ustawił szczelną formację obronną. Bianconeri co jakiś czas wyprowadzali groźne kontry, lecz żadna z nich nie przyniosła podwyższenia wyniku.

Większe emocje, ale brak goli w drugiej połowie

W drugiej połowie meczu ekipa z Bergamo dominowała w posiadaniu piłki, lecz przez cały czas miała ogromne problemy z wykończeniem akcji. Skuteczność podopiecznych Gian Piero Gasperiniego nie pozwalały im doprowadzić do wyrównania. La Dea przez cały mecz nie oddała ani jednego celnego strzału na bramkę Perina.

Vlahović w 73. minucie ponownie wpisał się na listę strzelców, lecz sędzia po konsultacji VAR anulował bramkę i odgwizdał pozycję spaloną. Po nieuznanym golu Atalanta podłączona do tlenu miała jeszcze swoje okazje, lecz w jednej z nich futbolówka po strzale Ademoli Lookmana trafiła w słupek. W ostatnich dziesięciu minutach gry zarówno Juventus, jak i Atalanta próbowały jeszcze zagrozić bramce rywala. Jednak wynik meczu już się nie zmienił. Juventus wygrał (1:0) i wyśrubował rekord w liczbie zwycięstw w Pucharze Włoch. Dla Starej Damy był to 15. triumf w historii klubu.

Atalanta BC 0:1 Juventus (Vlahović 4′)