Lewandowski poznał decyzję ws. Złotej Piłki! Jednoznaczna reakcja

DAX Images / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Złota Piłka nie dla Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski w 2020 roku był murowanym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki. Reprezentant Polski miał za sobą fantastyczny rok, który przypieczętował triumfem w Lidze Mistrzów wraz z Bayernem Monachium. Co więcej, Polak zdobył koronę króla strzelców zarówno w rozgrywkach ligowych (34 bramki), jak i europejskich pucharach (15 goli). Na nieszczęście zawodnika plebiscyt został wtedy odwołany ze względu na panującą na świecie pandemię.

Co jakiś czas powraca do mediów temat odnośnie przyznania Lewandowskiemu z opóźnieniem Złotej Piłki za 2020 rok. W ostatnich dniach pojawiały się informację, że organizatorzy plebiscytu naprawią swój błąd, a 35-latek w końcu otrzyma zasłużoną nagrodę. Nadzieje polskich fanów, a przede wszystkim samego piłkarza rozwiał dyrektor Złotej Piłki – Nicolas Manissier.

– Ta kwestia nie została poruszona. Złota Piłka ma swoje zasady. To, co pojawia się w mediach społecznościowych, to wymysł – powiedział Manissier w programie Que T’hi Jugues.

Wszystko wskazuje na to, że temat przyznania Złotej Piłki za 2020 rok dla Lewandowskiego został zamknięty. Choć decyzja France Football wciąż wywołuje wiele kontrowersji, wszak słowa dyrektora plebiscytu jednoznacznie rozwiewają wszelkie nadzieje na historyczną nagrodę dla polskiego zawodnika.

Lewandowski w tym sezonie może liczyć na wyróżnienie w La Liga. Napastnik FC Barcelony został nominowany do nagrody dla piłkarza roku. W bieżącym sezonie ma na swoim koncie 32 mecze w lidze, w których strzelił 17 goli i zaliczył 8 asyst.