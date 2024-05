Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bento

Inter monitoruje sytuację Bento. Bramkarz trafi do Mediolanu?

Inter Mediolan na kilka kolejek przed końcem sezonu zapewnił sobie mistrzostwo Serie A i w związku z tym może spokojnie przygotowywać się do kolejnego sezonu. Nerazzurri w nadchodzącym letnim okienku transferowym planują dokonać kilku istotnych wzmocnień – zaklepali już transfery m.in. Piotra Zielińskiego oraz Mehdiego Taremiego, którzy na Stadio Giuseppe Meazza przeprowadzą się za darmo.

Niewykluczone, że mistrz Włoch oprócz pomocy i ataku wzmocni również pozycję bramkarza. Obecnie o miejsce między słupkami Interu Mediolan rywalizują Yann Sommer, Emil Audero oraz Raffaele Di Gennaro. Poważnym kandydatem do przenosin do zespołu Nerazzurrich jest perspektywiczny golkiper z Brazylii – Bento. 24-letni zawodnik Athletico Paranaense ostatnio zadebiutował nawet w reprezentacji Canarinhos, co świadczy o prezentowanym przez niego poziomie.

Medialne plotki potwierdził nawet pracownik klubu z miasta mody. – To prawda, monitorujemy sytuację Bento. Jesteśmy zadowoleni z naszych bramkarzy, ale Bento znajduje się na naszej krótkiej liście życzeń i obserwujemy jego poczynania – powiedział zastępca dyrektora sportowego Interu Mediolan – Dario Baccin – w niedawnym wywiadzie udzielonym stacji telewizyjnej “Sky Sports”.