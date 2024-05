Szczęsny i Milik na ławce w finale Pucharu Włoch. Wyjściowe składy na mecz Atalanta – Juventus

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Allegri postawił na Perina kosztem Szczęsnego

Atalanta w środę wieczorem stanie do rywalizacji o pierwsze z dwóch możliwych do zdobycia trofeów. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego na Stadio Olimpico w Rzymie zmierzą się z Juventusem w finale Pucharu Włoch. Dla La Dei będzie to trzeci finał krajowego pucharu w ciągu ostatnich pięciu lat. Drużyna z Bergamo może się dziś zrewanżować Starej Damie za porażkę z finałowego meczu w sezonie 2020/2021, gdy przegrała (1:2) na Mapei Stadium.

Massimiliano Allegri tak jak w poprzednich meczach Coppa Italia zdecydował, że między słupkami stanie Matia Perin. Wojciech Szczęsny rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. W wyjściowym składzie Juventusu na mecz z Atalantą zabrakło również Arkadiusza Milika. Włoski szkoleniowiec postawił na największe gwiazdy w ataku. Od pierwszych minut zagrają Dusana Vlahović oraz Federico Chiesa. Dużym zaskoczeniem jest występ od pierwszej minuty 23-letniego Nicolussi Caviglia.

Gian Piero Gasperini zdecydował się wystawić na finał Pucharu Włoch najmocniejszą jedenastkę. Włoch oddelegował do gry liderów zespołu. Między słupkami stanie Marco Carnesecchi a przed nim linię defensywy stworzy tercet środkowych obrońców de Roon, Hien i Djimsiti. W środku doświadczony szkoleniowiec postawił na Edersona, Koopmeinersa oraz Pasalicia. Zaś w ataku zagrają Lookman i De Ketelaere.

XI Juventusu: Perin – Gatti, Bremer, Danilo – Cambiaso, McKennie, Nicolussi C., Rabiot, Illing-Junior – Vlahovi, Chiesa

XI Atalanta: Carnesecchi – Hien, de Roon, Djimsiti – Ruggeri, Ederson, Koopmeiners, Pasalić, Zappacosta – Lookman, De Ketelaere