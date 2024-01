fot. Imago / Gabriele Maricchiolo Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Dusan Vlahović w tym sezonie imponuje skutecznością

Serbski napastnik w niedzielnym starciu przeciwko Lecce zdobył kolejne dwie bramki

Zawodnik opowiedział o tym, co ma wpływ na jego dobrą dyspozycję w rozmowie z przed kamerą DAZN

Aktualnie reprezentant Serbii ma na swoim koncie 11 goli strzelonych w tym sezonie Serie A

Vlahović o swojej skuteczności w Juve

Juventus w tej kampanii rywalizuje o mistrzostwo Włoch, mimo że trener Massimiliano Allegri przekonywał długo, że celem drużyny jest zajęcie na koniec sezonu miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Po niedzielnym starciu szkoleniowiec Starej Damy nieco zmienił narrację. Z kolei po spotkaniu o swojej skuteczności wypowiedział się jeden z napastników turyńskiej ekipy.

– Jestem szczęśliwy, zwłaszcza że mogłem pomóc drużynie. Nie mógłbym strzelić tych goli bez zespołu. Mamy nadzieję, że będziemy to kontynuować – mówił Dusan Vlahović przed kamerą DAZN.

– Zawsze jestem spokojny, po prostu być może moje emocje są bardziej widoczne na boisku. Udało nam się wygrać na trudnym stadionie z drużyną, która nie przegrała tu od czterech meczów – kontynuował Serb.

– To dla nas ważne zwycięstwo, a przede wszystkim udało nam się zachować czyste konto – mówił reprezentant Serbii.

– Jestem w dobrej formie fizycznej, to proste. To jest jedyna różnica. Dbam o siebie, dobrze się odżywiam, dobrze śpię, robię to wszystko, co robiłem w zeszłym roku, ale teraz dzięki Bogu, fizycznie czuję się dobrze. Mam nadzieję, że będę to kontynuować – zakończył Vlahović.