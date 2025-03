Milik doznał kolejnej kontuzji. Koszmarne informacje z Włoch

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Koszmarne wieści ws. Arkadiusza Milika

Arkadiusz Milik doznał poważnego urazu kolana przed mistrzostwami Europy 2024. Początkowo wydawało się, że rehabilitacja napastnika Juventusu Turyn przebiega zgodnie z planem. Piotr Koźmiński na łamach portalu Goal.pl poinformował, że reprezentant Polski powrócił do treningów na murawie.

Były zawodnik Górnika Zabrze niedawno wrócił do Turynu po miesięcznym pobycie w Warszawie. Jak ujawnia ‘La Gazzetta dello Sport”, 31-latek przeszedł dodatkowe badania, które wykazały niepokojące wyniki. Włoski dziennik informuje, że Milik zmaga się z urazem mięśniowym, którego doznał podczas pobytu w Polsce.

Według doniesień “LGdS” kolejny uraz oznacza koniec nadziei na powrót do gry w bieżącym sezonie. Dodajmy, że nadal nie jest znana przyszłość Milika w Juventusie, z którym jest związany do połowy 2026 roku. Władze włoskiego klubu poważnie rozważają nawet rozwiązanie kontraktu, jeśli Polak nie zdoła wrócić do formy.

Milik dołączył do Starej Damy w 2022 roku, kiedy to przeniósł się z Olympique Marsylia za około 7 mln euro. Napastnik łącznie w zespole ze stolicy Piemontu strzelił 17 goli w 76 meczach. We Włoszech grał także dla SSC Napoli, z którym sięgnął po Puchar Włoch w 2020 roku.