Ancelotti blisko Serie A! Ma zastąpić na ławce mistrza świata

Davide Ancelotti do niedawna pracował w Botafogo w Brazylii. Ostatnio został jednak bez pracy, ale już ma na oku nowe wyzwanie. Jak podaje La Gazzetta dello Sport może zostać trenerem Pisy.

Vilmar Bannach / Alamy Na zdjęciu: Davide Ancelotti

Davide Ancelotti może zostać nowym trenerem Pisy w Serie A

Davide Ancelotti znany jest przede wszystkim z pracy w Realu Madryt, gdzie był asystentem swojego ojca – Carlo Ancelottiego. Po zakończeniu sezonu postanowił, że razem z nim wyjedzie do Brazylii i pomoże mu przy pracy z reprezentacją. To jednak nie trwało długo, ponieważ szybko zdecydował się na podjęcie wyzwania, jakim była samodzielna praca w Botafogo.

W brazylijskim klubie pracował od lipca do grudnia, prowadząc drużynę w 33 meczach. Jego bilans to 15 zwycięstw, 10 remisów i 8 porażek. W efekcie Botafogo zajęło 6. miejsce w lidze, co dało im awans do Copa Libertadores. Mimo to Ancelotti i zarząd podjęli decyzję o rozstaniu. Bezrobocie 36-latka może nie potrwać długo, ponieważ jest blisko powrotu do Europy.

La Gazzetta dello Sport poinformowała, że Davide Ancelotti może zostać trenerem beniaminka Serie A. Zmianę szkoleniowca rozważa Pisa SC, za wyniki której odpowiada obecnie były mistrz świata Alberto Gilardino. Toskańczycy po 16. kolejkach ligowych zajmują przedostatnie 19. miejsce w tabeli. Na swoim koncie mają tylko 11 punktów, wyprzedzając ostatnią Fiorentinę o 2 oczka. Do bezpiecznego miejsca gwarantującego utrzymanie tracą w tym momencie 3 punkty.

O przyszłości Gilardino i ewentualnym zatrudnieniu Ancelottiego ma przesądzić następny mecz. Pisa po świętach zmierzy się z Juventusem. Spotkanie odbędzie się w sobotę 27 grudnia.