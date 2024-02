Juventus w niedzielę wieczorem w hicie Serie A zmierzy się w roli gościa z Interem Mediolan. Massimiliano Allegri przekonywał przed tym spotkaniem, że to nie będzie decydujący mecz w kontekście walki o mistrzostwo kraju.

fot. Imago / Jonathan Moscrop / Sportimage Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Bardzo interesująco zapowiada się niedzielne spotkanie Interu Mediolan z Juventusem

Przed meczem Massimiliano Allegri przekonywał, że jego ekipa cały czas koncentruje się na wywalczeniu miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów

Aktualnie turyńska ekipa plasuje się na drugiej pozycji w tabeli Serie A

Massimiliano Allegri przed spotkaniem Inter – Juventus

Juventus z Interem Mediolan rywalizuje w tej kampanii o mistrzowski tytuł. Bianconeri przystąpią do sobotniej potyczki jako wicelider rozgrywek. Stara Dama chce jednocześnie wrócić na zwycięski szlak po remisie z Empoli (1:1).

– Jutro będzie wspaniały mecz, znamy mocne strony Interu, jesteśmy bardzo dobrzy. Wciąż musimy zdobyć wiele punktów, aby osiągnąć nasz cel, czyli Ligę Mistrzów – mówił Massimiliano Allegri na konferencji prasowej cytowanej przez Football Italia.

Kibiców Juve interesuje głównie to, czy zagra w niedzielnym spotkaniu Federico Chiesa. Włoski trener zabrał głos w sprawie.

– Dziś podejmę decyzję. Ważne jest, aby wszyscy byli dostępni, jesteśmy w drugiej połowie sezonu. Oprócz jutrzejszego meczu przed nami jeszcze wiele spotkań, przed nami dwa półfinały Pucharu Włoch – mówił trener Bianconerich.

Allegri został wprost zapytania o znaczenie niedzielnej potyczki w kontekście walki o mistrzostwo Włoch. – To nie będzie decydujący moment sezonu. Mając trzy punkty, można je stracić w ciągu kilku meczów i zyskać. W każdym razie zależy nam na wygranej, aby zbliżyć się do Ligi Mistrzów. To jest nasz cel – przekonywał Włoch.