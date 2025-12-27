Allegri porównał Serie A i Premier League. Zaskakujący wniosek

Massimiliano Allegri był obecny na konferencji prasowej przed meczem AC Milan - Hellas Werona. Szkoleniowiec Rossonerich skomentował sytuację Christophera Nkunku, porównując Serie A i Premier League.

Allegri tłumaczy Nkunku

W spotkaniu otwierającym niedzielną odsłonę zmagań 17. kolejki Serie A AC Milan zmierzy się z Hellasem Werona. Gospodarze, aktualny wicelider ligowej stawki, są oczywistymi faworytami tego pojedynku – ich rywale zajmują dopiero 18. miejsce. Na konferencji poprzedzejącej rywalizację na San Siro Massimiliano Allegri wypowiedział się na temat Christophera Nkunku.

– Serie A to druga najpiękniejsza liga na świecie po Premier League. Ale tutaj jest o wiele trudniej. Jest mniej miejsca, przeciwnicy mocno naciskają, trzeba być sprytnym, mecze są bardziej brutalne. Może Nkunku potrzebuje trochę więcej czasu na adaptację – przyznał szkoleniowiec Rossonerich.

Nkunku dołączył do Milanu w letnim okienku transferowym. Ekipa z Mediolanu zapłaciła za niego Chelsea 37 milionów euro. Do tej pory reprezentant Francji rozegrał 20 meczów, w których zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Włoskie media sugerują, że napastnik może zmienić klubowe barwy w ekspresowym tempie.