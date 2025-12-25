Milan wydał na niego 37 mln euro. Gwiazdor już na wylocie!

Milan latem sprowadził Christophera Nkunku i szybko tego pożałował. Gwiazdor już jest na wylocie z San Siro, a w grę wchodzi sprzedaż nawet zimą - twierdzi Nicolo Schira.

fot. LaPresse Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Nkunku mocno zawodzi. W Milanie już w niego nie wierzą

Christopher Nkunku za czasów Lipska uchodził za jednego z najbardziej ekscytujących ofensywnych piłkarzy w całej Europie. Jego transfer do Chelsea okazał się jednak kompletnym niewypałem. Kosztował 60 milionów euro i spędził tam dwa lata, notując łącznie 62 występy. Główną przeszkodą okazały się jego problemy zdrowotne, które nie pozwoliły na dobre wejście do nowej drużyny. Enzo Maresca z kolei niespecjalnie mu ufał i pozwolił odejść na początku tego sezonu. Z okazji skorzystał Milan, wykupując go z The Blues za 37 milionów euro.

Ten ruch wydawał się ciekawy, ale już po kilku miesiącach władze ekipy z San Siro przestały wierzyć w nowego zawodnika. Bilans Francuza w nowym klubie to 14 występów i tylko jedna bramka. W Serie A jeszcze nie trafił, dokumentując swoją grę wyłącznie dwoma asystami.

Milan liczył na zdecydowanie więcej, dlatego Nkunku szybko trafił na listę nazwisk do odstrzału. Nicolo Schira twierdzi, że włoski gigant chciałby go pożegnać nawet zimą, ale najprawdopodobniej do tego nie dojdzie.

Francuz dostanie jeszcze czas w drugiej części sezonu, aby do siebie przekonać. W tym momencie jednak mało kto stoi po jego stronie, a Milan najchętniej by go sprzedał, jeśli pojawi się odpowiednia oferta.

Nkunku przybywał na San Siro ze statusem wielkiej gwiazdy. Z pewnością świadczy o tym fakt, że podpisał umowę aż do 2030 roku.