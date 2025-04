Allegri czeka na telefon od włoskiego giganta. Ogląda każdy mecz

Massimiliano Allegri marzy o powrocie na ławkę Milanu. Jak donosi serwis calciomercato.com, były trener Juventusu i Rossonerich śledzi każdy mecz ekipy z San Siro, licząc, że to właśnie on zastąpi Sergio Conceicao.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri gotowy na powrót do Milanu

Massimiliano Allegri znalazł się w centrum spekulacji dotyczących wyboru nowego trenera Milanu. Klub z San Siro przygotowuje się do zmian w strukturach zarządu, a wybór nowego dyrektora sportowego będzie miał bezpośredni wpływ na to, kto zostanie następcą Sergio Conceicao.

Według Calciomercato.com Allegri miał prywatnie przyznać bliskim, że liczy na powrót do Milanu. Mimo zainteresowania ze strony innych klubów, w tym Romy, to właśnie wizja ponownego objęcia Rossonerich najbardziej go ekscytuje.

Choć decyzja jeszcze nie zapadła, 57-letni szkoleniowiec nie próżnuje. Od miesięcy śledzi wszystkie mecze Milanu, analizując grę drużyny i przygotowując się na możliwe przejęcie zespołu. Taka strategia ma mu pozwolić na szybkie działanie, jeśli tylko otrzyma telefon z Mediolanu.

Na liście kandydatów do objęcia ławki znajdują się także Antonio Conte, Vincenzo Italiano i Roberto De Zerbi. Allegri jednak ma nadzieję, że doświadczenie w pracy z wielkimi klubami, dostępność od zaraz oraz jego znajomość realiów Serie A przemówią na jego korzyść.

Po burzliwym zakończeniu współpracy z Juventusem Allegri jest zdeterminowany, by wrócić na szczyt i udowodnić swoją wartość. Czeka cierpliwie i jest gotów odpowiedzieć na wyzwanie, jeśli tylko Milan zdecyduje się postawić właśnie na niego.