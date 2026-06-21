Amorim chce zatrzymać czołowego zawodnika Milanu. Zablokuje jego odejście

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Media: Adrien Rabiot zostanie w Milanie

AC Milan rozpoczyna nową erę pod wodzą Rubena Amorima. Portugalski szkoleniowiec zastąpił Massimiliano Allegriego na stanowisku trenera ekipy Rossonerich i pracuje już nad budową kadry na sezon 2026/2027. Były opiekun Manchesteru United chce stworzyć zespół zdolny do walki o najważniejsze trofea we Włoszech i Europie. Jednym z jego głównych celów jest zatrzymanie kluczowych zawodników, którzy mają stanowić fundament drużyny w nadchodzących latach. Wśród nich znajduje się między innymi Adrien Rabiot.

Francuski pomocnik odgrywa bardzo ważną rolę w zespole z San Siro, ale w ostatnim czasie był łączony z przeprowadzką do SSC Napoli. Jak ujawnił włoski dziennik „Corriere dello Sport”, Ruben Amorim nie zamierza jednak dopuścić do odejścia doświadczonego zawodnika. Portugalski trener widzi w nim jedną z najważniejszych postaci swojej drużyny oraz chce oprzeć na nim środek pola. Wszystko wskazuje więc na to, że 31-letni piłkarz pozostanie w Mediolanie i nadal będzie reprezentował barwy tamtejszego Milanu.

Rabiot występuje w czerwono-czarnej koszulce od września 2025 roku, kiedy przeniósł się na San Siro za siedem milionów euro z Olympique’u Marsylia. W swoim piłkarskim CV ma również grę w Juventusie oraz Paris Saint-Germain. 60-krotny reprezentant Francji w minionym sezonie rozegrał 33 spotkania, zdobył sześć bramek i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt z Milanem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

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