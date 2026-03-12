Wiadomo, gdzie ma zagrać Hiszpania i Argentyna w „Finalissima”

Stadion Realu Madryt może zostać gospodarzem jednego z najgłośniejszych meczów 2026 roku. Według Aranchy Rodriguez z COPE Santiago Bernabeu jest obecnie głównym kandydatem do organizacji "Finalissimy".

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii

Finalissima może odbyć się na Santiago Bernabeu

Madryt może w niedalekiej przyszłości gościć wyjątkowe wydarzenie piłkarskie. Finalissima pomiędzy mistrzem Europy Hiszpanią i zwycięzcą Copa America Argentyną ma odbyć się 27 marca 2026 roku. Choć UEFA i CONMEBOL nie ogłosiły jeszcze oficjalnej decyzji, Santiago Bernabeu jest dziś najpoważniejszym kandydatem do organizacji spotkania.

Pierwotnie mecz planowano rozegrać na stadionie Lusail w Katarze. To właśnie tam Argentyna sięgnęła po mistrzostwo świata w 2022 roku. Zmieniająca się sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie zmusiła jednak organizatorów do poszukiwania alternatywnej lokalizacji.

W ostatnich dniach rozmowy na temat europejskiego planu awaryjnego znacznie przyspieszyły. Odnowione Santiago Bernabeu wysunęło się na prowadzenie wśród możliwych stadionów. Pod uwagę brano także inne obiekty, między innymi Wembley w Londynie czy MetLife Stadium w Stanach Zjednoczonych.

Wybór stadionu Realu Madryt nie jest jednak całkowicie prosty. Tego samego dnia na pobliskim Metropolitano zaplanowano mecz towarzyski Maroko z Ekwadorem. Organizatorzy muszą więc rozważyć kwestie logistyczne i bezpieczeństwa. Jeśli jednak plan zostanie zatwierdzony, kibice w stolicy Hiszpanii będą mogli zobaczyć historyczne starcie Hiszpanii z Argentyną, które może przynieść pierwszy bezpośredni pojedynek Lionela Messiego z Lamine Yamalem.

