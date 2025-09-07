Urban zdecydował! Dwaj piłkarze poza kadrą na mecz z Finlandią

Jan Urban zdecydował już, że poza kadrą na najbliższy mecz z Finlandią znajdą się Krzysztof Piątek oraz Bartosz Mrozek. Obaj, podobnie, jak w Holandii, spotkanie obejrzą z trybun.

Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Krzysztof Piątek i Bartosz Mrozek poza kadrą na Finlandię

Już dzisiaj wieczorem reprezentację Polski czeka bardzo ważny mecz w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku. Zespół prowadzony przez Jana Urbana zmierzy się bowiem z Finlandią i po porażce w pierwszym starciu w Helsinkach, jest to właściwie mecz o być albo nie być Biało-Czerwonych na zbliżającym się mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku.

Niemniej zespół, a także kibice podchodzą do tego spotkania optymistycznie. Wszystko bowiem przez fakt, że kilka dni temu, w czwartek, udało się zremisować z reprezentacją Holandii 1:1. Sam mecz oczywiście przebiegał tak, jak można było się tego spodziewać, ale jednak piłkarze znad Wisły potrafili się postawić i stąd mimo wszystko pozytywne emocje po ostatnim gwizdku.

Przed meczem z Finlandią Jan Urban zdecydował już ws. kadry na to spotkanie. W zespole opublikowanym przez UEFA, w barwach Biało-Czerwonych brakuje Krzysztofa Piątka oraz Bartosza Mrozka. Obaj z wysokości trybun będą oglądać to spotkanie. Podobna, a właściwie dokładnie taka sama sytuacja, miała miejsce w meczu z Holandią. Wówczas także obaj ci piłkarze byli poza kadrą na mecz.

