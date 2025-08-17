Urban chwali tego młodzieżowca. To będzie powołanie do kadry?!

Jan Urban coraz mocniej zbliża się do momentu wysyłania powołań na najbliższe mecze eliminacji mistrzostw świata. Na tej liście znaleźć może się kilka nowych nazwisk. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" selekcjoner chwali Jana Ziółkowskiego.

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Ziółkowski może zostać powołany do reprezentacji Polski

Przed reprezentacją Polski niezwykle trudne zadanie. We wrześniu rozegra bowiem dwa kluczowe mecze w kontekście kwalifikacji na zbliżające się mistrzostwa świata. Najpierw rywalem Biało-Czerwonych będzie reprezentacja Holandii, a następnie Finlandia. To właśnie ten drugi mecz będzie najważniejszy.

Jan Urban nie ma jednak zbyt wiele czasu na przygotowania, ale być może i tak postanowi zaskoczyć kilkoma powołaniami. W ostatnim czasie mówiło się o tym, że do kadry wrócić może Kamil Grabara, ale teraz pojawia się nowe nazwisko. Piłkarza, który w PKO Ekstraklasie jest jeszcze młodzieżowcem. Chodzi mianowicie o Jana Ziółkowskiego z Legii Warszawa. Jego bardzo dobrą postawę dostrzegł selekcjoner, o czym powiedział w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”.

– Cieszy mnie dobra postawa Janka Ziółkowskiego. O, tak powiem – stwierdził Jan Urban w wywiadzie z „Przeglądem Sportowym Onet”.

Jan Ziółkowski w obecnym sezonie rozegrał już sześć spotkań. Sporo mówiło się o tym, że jeszcze tego lata trafi do AS Romy, ale temat utkwił w martwym punkcie. W sumie dla pierwszego zespołu Wojskowych 20-letni środkowy obrońca ma 37 występów oraz dwa gole i dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 4 miliony euro.

