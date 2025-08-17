Urban chwali tego młodzieżowca. To będzie powołanie do kadry?!

Jan Ziółkowski może zostać powołany do reprezentacji Polski
Przed reprezentacją Polski niezwykle trudne zadanie. We wrześniu rozegra bowiem dwa kluczowe mecze w kontekście kwalifikacji na zbliżające się mistrzostwa świata. Najpierw rywalem Biało-Czerwonych będzie reprezentacja Holandii, a następnie Finlandia. To właśnie ten drugi mecz będzie najważniejszy.
Jan Urban nie ma jednak zbyt wiele czasu na przygotowania, ale być może i tak postanowi zaskoczyć kilkoma powołaniami. W ostatnim czasie mówiło się o tym, że do kadry wrócić może Kamil Grabara, ale teraz pojawia się nowe nazwisko. Piłkarza, który w PKO Ekstraklasie jest jeszcze młodzieżowcem. Chodzi mianowicie o Jana Ziółkowskiego z Legii Warszawa. Jego bardzo dobrą postawę dostrzegł selekcjoner, o czym powiedział w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”.
– Cieszy mnie dobra postawa Janka Ziółkowskiego. O, tak powiem – stwierdził Jan Urban w wywiadzie z „Przeglądem Sportowym Onet”.
Jan Ziółkowski w obecnym sezonie rozegrał już sześć spotkań. Sporo mówiło się o tym, że jeszcze tego lata trafi do AS Romy, ale temat utkwił w martwym punkcie. W sumie dla pierwszego zespołu Wojskowych 20-letni środkowy obrońca ma 37 występów oraz dwa gole i dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 4 miliony euro.
