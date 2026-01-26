Szewczenko podsumował dwa lata. Szczere słowa byłego gwiazdora

Andrij Szewczenko za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych podsumował dwa lata kadencji na stanowisku prezesa Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej. Nie brakowało konkretów.

fot. Yurii Zushchyk / Alamy Na zdjęciu: Andrij Szewczenko

Andrij Szewczenko podsumował kadencję jako prezes Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej

Andrij Szewczenko jeszcze nie tak dawno był przymierzany do pracy w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Od tamtej pory minęło sporo czasu. Dzisiaj były reprezentant Ukrainy jest prezesem Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej. W swoim poście na Instagramie pozwolił sobie na konkretne podsumowanie.

„Dziś mijają dwa lata, odkąd stanąłem na czele Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej. W ciągu mojej kariery piastowałem wszystkie stanowiska – od zawodnika, przez trenera, aż po menedżera. Na każdym etapie zakres odpowiedzialności rósł. Teraz jest najwyższy. Jednocześnie czuję, że jestem we właściwym miejscu” – napisał Szewczenko w swoim poście w popularnym serwisie społecznościowym.

„Koncentrujemy się na długoterminowych projektach, które systematycznie i fundamentalnie wpływają na grę i kształtują jej przyszłość. Dążymy do trwałych rezultatów, które zapewnia zgrany zespół, w którym każdy specjalista jest odpowiedzialny za swój obszar i ponosi za niego pełną odpowiedzialność” – zaznaczył Ukrainiec.

„Jestem również wdzięczny moim partnerom za wsparcie projektów i wiarę w przyszłość ukraińskiej piłki nożnej. Szczególne podziękowania należą się zespołowi UAF za ich codzienną, konsekwentną pracę” – podsumował Szewczenko.

49-latek został prezesem Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej 25 stycznia 2024 roku. Wcześniej był trenerem Genoi oraz selekcjonerem reprezentacji Ukrainy.